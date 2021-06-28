Olacak O Kadar oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybetti! Ali Demirel neden öldü? Ali Demirel kimdir?

Olacak O Kadar programında Levent Kırca ve Oya Başar ile skeçler hazırlayıp oynayan tiyatronun önemli isimlerinden Ali Demirel’in dün öğlen saatlerinde Muğla Marmaris’teki evinde fenalaştığı ve gelen ihbar üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldığı paylaşıldı. Ali Demirel’in dostlarının ve yakınlarının, cenaze işlemleri için İstanbul’dan Muğla’ya gideceği ifade edildi.

ALİ DEMİREL KİMDİR?

13 Mart 1944 yılında İstanbul’da doğan tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırdı.

Ayrıca Demirel, bir döneme damga vuran ''Olacak O Kadar'' adlı komedi programı ile tanındı.

Demirel, 77 yaşında yaşamını yitirdi.