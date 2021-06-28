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Olacak O Kadar oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybetti! Ali Demirel neden öldü? Ali Demirel kimdir?

28.06.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Türk televizyonlarında fırtınalar estiren Olacak O Kadar programının oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybetti. Rahmetli Levent Kırca’nın tiplemeleri ile bir döneme damgasını vuran Olacak O Kadar skeç programının başarılı tiyatrocusu Ali Demirel’in dün gece evinde fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Olacak O Kadar programında Levent Kırca ve Oya Başar ile skeçler hazırlayıp oynayan tiyatronun önemli isimlerinden Ali Demirel’in dün öğlen saatlerinde Muğla Marmaris’teki evinde fenalaştığı ve gelen ihbar üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldığı paylaşıldı. Ali Demirel’in dostlarının ve yakınlarının, cenaze işlemleri için İstanbul’dan Muğla’ya gideceği ifade edildi.

ALİ DEMİREL KİMDİR?

13 Mart 1944 yılında İstanbul’da doğan tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırdı.

Ayrıca Demirel, bir döneme damga vuran ''Olacak O Kadar'' adlı komedi programı ile tanındı.

Demirel, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Ali Demirel hayatını kaybetti!

Olacak O Kadar programı ile gönüllere taht kuran Ali Demirel’in Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.
Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Ali Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Başarılı tiyatrocu Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedileceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan Marmaris’e geleceği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Olacak O Kadar Levent Kırca
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