Ölümden döndü! Maç sonu dili boğazına kaçtı

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, kendi evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından soyunma odasına giden Bandırmaspor oyuncusu Isaac fenalaştı.
ARKADAŞLARI FARK ETTİ!
Durumu fark eden takım arkadaşları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Isaac, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
"İNŞALLAH BİR ŞEYİ YOKTUR"
Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Isaac'in dilinin boğazına kaçtığını söyleyerek, "Maçın sonunda oyuncumuz Isaac bir rahatsızlık geçirdi. Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi."
"O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçmış. Öyle bir sorun oldu ama halledildi. Şuan hastaneye götürüldü, inşallah önceki bir şey yoktur. Sağlık önemli, oyuncumuz bir an önce iyileşir ve aramıza katılır" diye konuştu.