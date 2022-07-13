Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Konya'ya ulaştı

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 6. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Konya'ya geldi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 30 sporcunun 1100 kilometre pedal basacağı turun Afyonkarahisar'dan sonraki durağı Konya oldu.

Mevlana Meydanı'na gelen bisikletliler, buradan Şehit Ömer Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülmesi için toprak aldı.

Tura katılan sporculardan Nurullah Yurteri, AA muhabirine, özel ve güzel bir amaç uğruna yola çıktıkları için yorgunluk hissetmediklerini söyledi.

Turun maneviyatının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Yurteri, "Tur çok güzel geçiyor. Biz de elimizden geldiği kadar, hakkıyla görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Manevi bir atmosferde bir arada bulunup, şehitlerimizi andığımız için çok duyguluyuz. Onları minnetle, saygıyla anıyoruz. Bize bu tura katılma şansını tanıdığı için Arnavutköy Belediyesine de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak ve spor camiası olarak farkındalık yaratmak için başlattıkları turun gelenekselleştiğini dile getirdi.

Okur, geçtikleri 9 ilde, yaklaşık 1000 kilometrelik yolda Ömer Halisdemir'i unutmadıklarını adeta haykırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu turumuzun 6. tekrarı. Artık ülkenin her ilinden daha fazla katılım var ve bilinen bir tur olmaya başladı. Umarım yıllar geçtikçe birileri bu bayrağı hep devam ettirecek. Ömer Halisdemir'i ve 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermeye çalışacağız. Her geçtiğimiz şehirden toprak alıyoruz. Konya'nın da toprağını alacağız Ömer Halisdemir'in kabrine götüreceğiz."

Tura katılan sporcular, kentten toprak alınmasının ardından Aksaray'a yola çıktı.