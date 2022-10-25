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'Ona ödeme yapmayın!' Mauro Icardi'den Wanda Nara'yı şoke eden hamle! Bu kez Galatasaray da işin içinde...

25.10.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ve transfer döneminin son gününde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Wanda Nara ile ayrıldıklarını açıklayan Arjantinli yıldız, bu kez bambaşka bir olayla yönetimin kapısını çaldı. Icardi, Nara ile ayrılıklarının ardından Galatasaray Yönetimi'ne "O artık benim menajerim değil, ödeme yapmayın" şeklinde bir talepte bulundu.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da yeni transfer Mauro Icardi, ilk golünü bu maçta kaydetmişti. Bugüne kadar özel hayatındaki gelişmelerle gündeme gelen Arjantinli yıldız, yine boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili bir olayla sarı - kırmızılı camianın gündem maddesi oldu.

MAURO ICARDI'DEN FLAŞ HAMLE

İKİLİ YİNE GÜNDEMDE

İKİLİ YİNE GÜNDEMDE
Eşi Wanda Nara ile ayrılık kararı aldıklarını açıklayan Mauro Icardi'nin Kim Kardashian ile aşk yaşadığına dair çıkan iddiaların akabinde Wanda Nara'nın da yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozları çıkmıştı.

NARA'YA KARŞILIK OLARAK...

NARA'YA KARŞILIK OLARAK...
Arjantin'de rapçi L-Gante ile ilişkiye başlayan ve sevgilisinin klibinde oynayan Nara'nın bu hareketi sonrasında Icardi'den flaş bir hamle geldi.

1 MİLYON EURO

1 MİLYON EURO
Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu.

ICARDI İSTEMEDİ

ICARDI İSTEMEDİ
İtalyan basınında yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından, sarı - kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi.

"ONA ÖDEME YAPMAYIN"

"ONA ÖDEME YAPMAYIN"
Icardi'nin sarı - kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi.
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