'Ona ödeme yapmayın!' Mauro Icardi'den Wanda Nara'yı şoke eden hamle! Bu kez Galatasaray da işin içinde...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da yeni transfer Mauro Icardi, ilk golünü bu maçta kaydetmişti. Bugüne kadar özel hayatındaki gelişmelerle gündeme gelen Arjantinli yıldız, yine boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili bir olayla sarı - kırmızılı camianın gündem maddesi oldu.

MAURO ICARDI'DEN FLAŞ HAMLE

İKİLİ YİNE GÜNDEMDE Eşi Wanda Nara ile ayrılık kararı aldıklarını açıklayan Mauro Icardi'nin Kim Kardashian ile aşk yaşadığına dair çıkan iddiaların akabinde Wanda Nara'nın da yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozları çıkmıştı.

NARA'YA KARŞILIK OLARAK... Arjantin'de rapçi L-Gante ile ilişkiye başlayan ve sevgilisinin klibinde oynayan Nara'nın bu hareketi sonrasında Icardi'den flaş bir hamle geldi.

1 MİLYON EURO Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu.

ICARDI İSTEMEDİ İtalyan basınında yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından, sarı - kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi.