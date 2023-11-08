Önce Icardi, şimdi Muslera... Bayern Münih maçına saatler kala Okan Buruk'tan karar! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 4. maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

İlk 3 maçından 4 puan çıkaran ve bu karşılaşmadan puan ya da puanlar alması gruptan çıkma anlamında büyük avantaj sağlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da mücadele en çok merak edilen konulardan biri ise Fernando Muslera'nın oynayıp oynayamayacağı.

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Uruguaylı file bekçisinin dirseği yerinden çıkmış ve Op. Dr. Yener İnce tarafından yerine oturtulmuştu. Müsabaka günün ertesinde ileri tetkikleri yapılan tecrübeli kalecide korkulduğu gibi kırık tespit edilmemiş ve kaslarında yırtık, kapsülde kanama ve bağlarında kısmi esneme olduğu belirlenmişti.

SON ANTRENMANA KATILDI

Maç öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışan Uruguaylı file bekçisinin Alman devi karşısında sahada olması beklenirken, kendisinin de bu maçta oynamayı çok istediği gelen bilgiler arasında.

İLK MAÇTA ICARDI...

Karşılaşmanın ilk ayağında da Icardi benzer bir durum yaşamış, Arjantinli golcü büyük bir fedekarlık örneği göstererek mücadelede iğneyle oynamış ve gol de atmıştı.

İŞTE GALATASARAY'IN BAYERN MÜNİH MAÇI 11'İ



