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Onyekuru, hafta sonu Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!

09.07.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren ezeli rakiplerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Bu gelişmenin ardından Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasa geçti. İşte flaş transferde son detaylar...

Dün Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı. Bu veda sonrası Süper Lig'i sarsacak gelişme yaşandı. İşte detaylar...

G.SARAY'A VEDA ETTİ

Daha önce üç dönem kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve yeniden Monaco'dan transferi gündemde olan Henry Onyekuru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

''HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER''

''HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER''
Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" diyerek adeta G.Saray defterini kapattı.

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı genç yıldız için resmen devrede. Siyah- Beyazlılar kısa süre içinde Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşecekti fakat Fenerbahçe elini çabuk tuttu.

ONYEKURU F.BAHÇE'YE ÇOK YAKIN

ONYEKURU F.BAHÇE'YE ÇOK YAKIN
Fakat Onyekuru transferinde çok önde olan taraf Fenerbahçe cephesi... Oyuncunun menajeri William D'Avila'nın da teyit ettiği bu görüşmeler sonucunda Fenerbahçe'nin, Onyekuru'nun tapusunu almaya çok yakın olduğu bildirildi.

HAFTA SONU FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK

HAFTA SONU FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK
Yıldız oyuncu Henry Onyekuru'nun hafta sonuna kadar Fenerbahçe ile masaya oturup, sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru
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