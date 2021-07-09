Onyekuru, hafta sonu Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!

Dün Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı- Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru bir veda mesajı yayınladı. Bu veda sonrası Süper Lig'i sarsacak gelişme yaşandı. İşte detaylar...

G.SARAY'A VEDA ETTİ

Daha önce üç dönem kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve yeniden Monaco'dan transferi gündemde olan Henry Onyekuru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

''HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER'' Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı yıldız, "Her şey için teşekkürler ve bol şanslar" diyerek adeta G.Saray defterini kapattı.

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı genç yıldız için resmen devrede. Siyah- Beyazlılar kısa süre içinde Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşecekti fakat Fenerbahçe elini çabuk tuttu.

ONYEKURU F.BAHÇE'YE ÇOK YAKIN Fakat Onyekuru transferinde çok önde olan taraf Fenerbahçe cephesi... Oyuncunun menajeri William D'Avila'nın da teyit ettiği bu görüşmeler sonucunda Fenerbahçe'nin, Onyekuru'nun tapusunu almaya çok yakın olduğu bildirildi.