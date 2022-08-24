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Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu! Tam imzayı atacakken...

24.08.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında yaptığı hareketlerle gündeme gelen Onyekuru için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin ilgilendiği fakat sonrasında vazgeçip farklı isimlere yöneldiği dönemde Onyekuru için söz verildiği iddia edildi. Transfer sezonunun neredeyse son gününe kadar bekleyen Onyekuru, Fenerbahçe'den haber alamayınca sarı-lacivertlileri kafasından sildi. Maçtaki tavırlarının nedeni de bu olaydan kaynaklı olduğu ifade edildi.

Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının kahramanlarından Onyekuru'nun neden böyle bir tavır takındığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe ile görüşen Onyekuru, transferi yatınca bir hayli sinirlendi.

FENERBAHÇE'YE İMZA! HER ŞEY BİTTİ DERKEN...

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Fenerbahçe'de her konuda anlaşılan Onyekuru ile tam imza atılacakken karar değiştirildi. Tüm planını sarı-lacivertli takıma göre yapan Onyekuru ise büyük bir şok yaşadı. Sonrasında Fenerbahçe'yi kafasından silen Onyekuru kariyerine kendi tercihleriyle devam etti.

MAÇTAKİ TAVIRLARI BU YÜZDENMİŞ

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Fenerbahçe maçındaki tavırlarının nedeni de bu yüzden olduğu iddia edildi. Tribünlere dönüp ''Ağlama'' ve ''4 yıldız'' hareketi yapan Onyekuru, Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

ONYEKURU FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor fenerbahçe onyekuru
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