Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu! Tam imzayı atacakken...

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının kahramanlarından Onyekuru'nun neden böyle bir tavır takındığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe ile görüşen Onyekuru, transferi yatınca bir hayli sinirlendi.

FENERBAHÇE'YE İMZA! HER ŞEY BİTTİ DERKEN...

Fenerbahçe'de her konuda anlaşılan Onyekuru ile tam imza atılacakken karar değiştirildi. Tüm planını sarı-lacivertli takıma göre yapan Onyekuru ise büyük bir şok yaşadı. Sonrasında Fenerbahçe'yi kafasından silen Onyekuru kariyerine kendi tercihleriyle devam etti.

MAÇTAKİ TAVIRLARI BU YÜZDENMİŞ

Fenerbahçe maçındaki tavırlarının nedeni de bu yüzden olduğu iddia edildi. Tribünlere dönüp ''Ağlama'' ve ''4 yıldız'' hareketi yapan Onyekuru, Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.