Öpüşme ve şiddet sahneleri rahatsız etti! Duy Beni dizisi yüzünden RTÜK'e şikayet yağıyor

Duy Beni dizisi konusu gündemden düşmüyor. Star TV'de yayınlanan lise temalı yaz dizisi Duy Beni(deki hem şiddet hem de öpüşme sahneleri izleyenleri rahatsız ediyor. İddiaya göre dizi hakkında rekor şikayet geldi. Rabia Soytürk, Berk Hakman, Ege Kökenli, Caner Topçu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin konusu ne ve şikayetler neden yapılıyor? İşte Duy Beni hakkındaki iddiaların detayları...
Caner Topçu ve Rabia Soytürk'ün başrolünde yer aldıkları Duy Beni daha ilk bölümünde yer alan şiddet sahneleri ve zorbalık dolu replikleri ile tepki toplamıştı. 7 bölümdür ekranda olan dizide; kolejli öğrenciler ile fakir mahallede büyüyen gençlerin hikâyesi aktarılıyor.
DUY BENİ İÇİN RTÜK'E ŞİKAYET
En Magazin'de yer alan habere göre; Duy Beni dizisindeki öpüşme sahneleri ve şiddet dolu sahneler izleyenleri rahatsız etti. Duy Beni dizisine tepki gösteren vatandaşlardan RTÜK'e, sayısız şikayet geldi.
DUY BENİ KONUSU
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İstanbul’un orta halli mahallerinden birinde sıradan bir hayat yaşayan lise öğrencisi Ekim’in hayatı, gözünün önünde gerçekleşen trajik bir trafik kazasıyla alt üst olur. Ekim’in kazaya dair hatırladığı tek şey şoförün yüzündeki maske ve yerde kanlar içinde yatan arkadaşı Leyla’dır. Leyla’ya çarpıp kaçan araba, mahalleye de çok yakın bir kampüsü olan Gerçek Koleji’nde saklandığını öğrenen mahalleli isyan çıkarır. Araba bu zengin ve ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının okuduğu okulda adeta sırra kadem basar.
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Mahalleli adalet isterken okul yönetimi mahalleden başarılı üç gence vereceği bursla tepkileri yumuşatmaya çalışır. Bir süre sonra da olay kapanır. Ancak Ekim’in en yakın arkadaşını yatağa mahkum edenlerin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Emin olduğu tek şey vardır. Suçlu, okuldaki zengin ve şımarık çocuklardan biridir.
“Cennet görünümlü bir cehenneme benzeyen” Gerçek Koleji sadece bu sırrı barındırmaz. Demir kapısının ve yüksek duvarlarının arkasında çok daha tehlikeli bir gerçeği saklamaktadır. Zorbalık!
Bir grup öğrencinin liderlik ettiği şiddet, Ekim ve okula giren diğer iki fakir genci adeta hayatla yüzleştirir. Ekim, bir yandan bu karanlık sır perdesini aralamak ve adaleti sağlamak için uğraşırken, duyguları kafasını karıştıracak ve yüreğini alt üst edecektir.
Gençlik rüzgarı öyle sert ve öyle şiddetli esecektir ki Gerçek Koleji’nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…
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