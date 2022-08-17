Öpüşme ve şiddet sahneleri rahatsız etti! Duy Beni dizisi yüzünden RTÜK'e şikayet yağıyor

Duy Beni dizisi konusu gündemden düşmüyor. Star TV'de yayınlanan lise temalı yaz dizisi Duy Beni(deki hem şiddet hem de öpüşme sahneleri izleyenleri rahatsız ediyor. İddiaya göre dizi hakkında rekor şikayet geldi. Rabia Soytürk, Berk Hakman, Ege Kökenli, Caner Topçu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin konusu ne ve şikayetler neden yapılıyor? İşte Duy Beni hakkındaki iddiaların detayları...

Caner Topçu ve Rabia Soytürk'ün başrolünde yer aldıkları Duy Beni daha ilk bölümünde yer alan şiddet sahneleri ve zorbalık dolu replikleri ile tepki toplamıştı. 7 bölümdür ekranda olan dizide; kolejli öğrenciler ile fakir mahallede büyüyen gençlerin hikâyesi aktarılıyor.

DUY BENİ İÇİN RTÜK'E ŞİKAYET

En Magazin'de yer alan habere göre; Duy Beni dizisindeki öpüşme sahneleri ve şiddet dolu sahneler izleyenleri rahatsız etti. Duy Beni dizisine tepki gösteren vatandaşlardan RTÜK'e, sayısız şikayet geldi.