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Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

23.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çölyak hastası Gamze Bilgi Yazgan: - "Bu besinler çok pahalı. Bu ürünleri keyfi kullananlar da var ama bizim ömür boyu bu ürünlerle beslenmemiz gerekiyor"

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi görevlileri, çölyak hastalarına, güçlükle bulunan ve pahalı olan bazı glütensiz ürünler temin edip evlerine götürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tek tedavisi glütensiz besin diyeti olan çölyak hastalarının, glütensiz ürünleri piyasada bulmakta zorlandığı, bulsalar dahi fiyatları oldukça pahalı olan bu ürünleri temin edemediği belirtildi.

Çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesinin glütensiz besin desteğine başladığı aktarılan açıklamada, "Ordu’da başvuruda bulunan ve ekonomik anlamda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çölyak hastalarına glütensiz ürünler teslim ediliyor. İçerisinde glütensiz un, ekmek karışımı, makarna, pirinç, kurabiye, yulaf ezmesi, cips, kakao, puding gibi 6 aylık sürede çölyak hastalarına yetecek ürünler kolilenerek görevlilerce evlerine teslim ediliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen çölyak hastası Gamze Bilgi Yazgan, yaklaşık iki sene önce bu hastalıkla tanıştığını belirtti.

Yazgan, hastalığı gereği glütensiz besinlerle beslenmesi gerektiğini ama bunları temin etmenin kendilerini çok zorladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu besinler çok pahalı. Bu ürünleri keyfi kullananlar da var ama bizim ömür boyu bu ürünlerle beslenmemiz gerekiyor. Ancak Büyükşehir Belediyemiz bizlere bu ürünleri veriyor. Böyle bir proje ile çölyak hastalarına besinlerin temin edilmesi bizleri oldukça memnun etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e bu proje için çok teşekkür ediyorum."

Çölyak hastası çocuğu olan Fatih Erdol ise böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Güler'e teşekkür etti.

Erdol, zor bulunan bu ürünlerin çok fazla çeşidinin bulunmadığını vurgulayarak, "Çocuğum çölyak hastası. Yediği ürünleri zor buluyoruz ve oldukça pahalılar." dedi.

Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

- Çölyak hastası Gamze Bilgi Yazgan: - "Bu besinler çok pahalı. Bu ürünleri keyfi kullananlar da var ama bizim ömür boyu bu ürünlerle beslenmemiz gerekiyor"

Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Ordu Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

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