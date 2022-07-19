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  4. Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu:

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu:

19.07.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Devletimizin tüm imkanlarıyla sel ve heyelandan zarar gören yöre insanlarımızın yanındayız"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte önceki gece başlayan, dün aralıklarla devam eden yağıştan etkilenen Çamaş ilçesinde inceleme yaptı.

Vali Sonel, Kaymakam Enes Özkan, Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası ve AFAD İl Müdürü Osman Işık ile ilçede hasar gören mahalleleri ziyaret etti.

İlçenin Gürgentepe-Gölköy kara yolu bağlantısını sağlayan Taşoluk Mahallesi ile ilçe merkezinin ana bağlantı yollarından Burhangüneyi, Sarıyakup ve Budak mahallelerinde tahribat oluşan noktalara giden Sonel, yetkililerden bilgi aldı.

Sarıyakup Mahallesi'nin geçiş köprüsü ile Budak Mahallesi bağlantı köprüsünün hasar oluşan bölümlerini de inceleyen Sonel, evi zarar gören ailelere "geçmiş olsun" dileklerini ifade etti.

Sonel, özellikle Altınordu, Fatsa, Gürgentepe, Perşembe ile Çamaş ilçelerinin en fazla yağış alan yerler olduğunu belirterek, "Burada Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyemizin önceden aldığı önlemler sayesinde daha az hasarla atlattık. En önemlisi de yaralımızın ve can kaybımızın olmaması." dedi.

Vali Sonel, 38 vatandaşın sel ve heyelan riskine karşı evlerinden tahliye edildiğini, en son Budak Mahallesi'nde yatağa bağımlı yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Akdeniz'in güvenli bir yere alındığını dile getirdi.

Devletin tüm birimleriyle yağışların olduğu ilk andan itibaren sahada bulunduğunu vurgulayan Sonel, "Toplamda 298 iş makinemiz ve 420 civarında personelimizle gece dahil çalışıyorlar. İçişleri Bakanı'mızın 'geçmiş olsun' dileklerini yöre halkımıza ilettik. AFAD Başkanı'mız ile de görüşüyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sel ve heyelandan zarar gören yöre insanlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Evleri zarar gören vatandaşlara ilk etapta vakıftan maddi yardım yapıldığını belirten Sonel, "Rabbim ülkemizin her köşesini her türlü afetten korusun." dedi.

Vali Sonel, 8 ekibin zarar ve hasar tespiti için arazide çalıştığını dile getirdi.

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu:

- "Devletimizin tüm imkanlarıyla sel ve heyelandan zarar gören yöre insanlarımızın yanındayız"

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Sonel, şiddetli yağışın hasara yol açtığı Çamaş'ta incelemelerde bulundu

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