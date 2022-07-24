Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "18. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali" sona erdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesinin organize ettiği festivalin ikinci gününde halk oyunları gösterisi sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, burada yaptığı konuşmada, festivale katılım gösteren herkese teşekkür etti.
Tezcan, festivallerin bir amacı olduğuna işaret ederek, "Burada 19'uncusunu gerçekleştirdiğimiz Çambaşı Yayla Festivali artık iz bırakmıştır. Bu festivaller bir fırsattır. Yazın hayvanlar burada barınabilsin, insanlar üretsin, ürettiğiyle de geçinsin diye buralar bize bahşedilmiştir. O yüzden hem gülüp eğlenelim hem de bir festivalin amacına uygun olarak bir şeyler pazarlayalım." diye konuştu.
Konuşmanın ardından ilk gün yapılan en güzel buzağı, en güzel kuzu ve en güzel peynir, en güzel bal ile at yarışlarında dereceye girenlere protokol üyelerince hediyeleri verildi.
Festival, bazı sanatçılar tarafından verilen konserle sona erdi.
Ordu'da 19. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali gerçekleştirildi
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