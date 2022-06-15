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Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

15.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan ve 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, iştirak şirketleri Ordu Yazılım AŞ (ORYAZ) tarafından önemli bir projeye imza atıldığı belirtildi.

ORYAZ tarafından tasarlanan güneş enerjili şehir mobilyalarının vatandaşlara oturup dinlenmenin yanı sıra akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarını şarj etme imkanı sunduğu aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de değerlendirmelerine yer verildi.

Güler, Türk ekonomisine çok önemli ürünler kazandırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ordu yazılım şirketimiz hem yazılım hem de mekanik üretim konusunda önemli adımlar atıyor. Ordulu mühendislerimizle bu alanda yeni ürünleri deniyoruz. Bunlardan biri de güneş enerjili şehir mobilyaları. Bu banklarda hem oturuyor hem de güneş enerjisiyle telefonlarınızı, tabletlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Şu anda şarj edilebilir seviyede üretilen bu bankları ileride internet kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Kendimiz yaparak hem maliyetlerini çok aşağı çektik hem de Türk ekonomisine yeni ürünler katmış olduk."

Öte yandan, 6 telefonu aynı anda şarj edebilen banklardan bir kısmı, Altınordu ilçesinde bazı noktalara yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

Ordu'da 6 telefonu aynı anda şarj edebilen bank üretildi

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