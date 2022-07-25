Ordu'da "Geleneksel Yılın Medya Ödülleri" sahiplerine verildi

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğince düzenlenen "Geleneksel Yılın Medya Ödülleri" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde organize edilen törende konuşan Vali Tuncay Sonel, il genelinde yapılan işlerde basın mensuplarının büyük desteğini gördüklerini söyledi.

Sonel, Ordu adına yapılacak güzel işlerde her daim beraber olduklarını belirterek, "Ümit ediyorum ki bütün illerimizde de böyle bir durum vardır. Çünkü istişare edildiği takdirde güzel işler beraberinde çıkar. Burada biz kocaman bir aileyiz, bu ailenin en önemli unsurlarından biri de siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Ben yapmış olduğunuz özverili çalışmalarınız adına sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ise her yıl düzenledikleri törenin, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini ve şu an 2021 yılı ödüllerinin verileceğini ifade etti.

Titiz bir çalışmayla ödül sahiplerinin belirlendiğini dile getiren Erişen, ödül alan meslektaşlarına başarılar diledi.

Törende, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından jüri üyeleri Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü İbrahim Ortatepe, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cihat Albayrak, Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sezgin Yaşar'a teşekkür plaketleri verildi.

Çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan gazetecilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bölgedeki 14 ilin cemiyet başkanları ve basın mensupları katıldı.

Törende ödülleri verilen isimler şöyle:

Televizyon dalı

En İyi Haber: Gökhan Gül - Urfa Sınır Hattı (Altaş TV)

En İyi Haber Programı: Funda Altaş Şimşit - Ekran Gazetesi (Altaş TV)

En İyi Aktüel Program: Ümit Atabay - Köşe Bucak (TV 52)

En İyi Spor Programı: Ahmet Öztürk - Tam Saha (Altaş TV)

Yazılı Basın Dalı

En İyi Haber: Eyüp Elevli - Karadenizli Kadın Balıkçılar (Anadolu Ajansı), Emrah Gemicioğlu - Zeynep Öğretmen Sınır Tanımıyor (Afiş Gazetesi)

En İyi Haber Fotoğrafı: Selim Kuşçu - Filmleri Aratmayan Olay: İstanbul'dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti (İhlas Haber Ajansı)

En İyi Köşe Yazısı: Metin Akyürek - Adamına Göre Çevrecilik (Ordu Gözlem)

En İyi Spor Haberi: Tevfik Kul - Ordu'ya Hentbolu Sevdiren Adam (Ordu Hayat Gazetesi)

En İyi Mizanpaj: Zekiye Aksu - Demir Ali'ye Umut Ol (Ordu Hayat Gazetesi)

En İyi Röportaj: Mustafa Kırlak - Seyyar Satıcılıktan Yazarlığa Acının Edebiyatı (Ordu Olay Gazetesi)

Radyo Dalı

En İyi Radyo Programı - Mansiyon Ödülü: Derya Kara - Çalçene (Ordu FM)

İnternet Medyası Dalı

En İyi İnternet Medyası - Mansiyon Ödülü: Tamer Gönül - (Ordu Ulak)

Jüri Özel Ödülü: Akın Çiçek (TV 52)

Onur Ödülleri: Durdiye Aksu (Ordu Olay Gazetesi), Güfer Aktaş Hekim (Hürses Gazetesi), Yeliz Eren (Tribün Gazetesi), Feridun Altuntaş (Fatsa Güneş Gazetesi), Hakan Korkmaz (Ünye - Oney Flash Fm)

Ceren Özdemir Özel Ödülü: Ebru Poyraz (Altaş TV)