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Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

05.07.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

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Anahtar Kelimeler:
Ordu baba oğul silahlı kavga

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