Ordu'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor

Ordu'da ormanlık alanların çoğunlukta bulunduğu Aybastı ilçesinde valiliğin ormanlara giriş yasağı kararı doğrultusunda jandarma ekipleri nöbet tutmaya başladı.

Aybastı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin ormanlık alanlarda nöbette olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda görevliler hariç ormanlık alanlara girmek yasaklanmıştır. Orman yangınlarının içimizi yaktığı günlerde orman cenneti Aybastı'yı korumak için yoğun denetim ve çalışmalarımız devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızdan ormanlık alanlara girilmemesi, mangal yakılmaması konusunda duyarlılık bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.