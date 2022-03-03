Ordu'da öğrenciler atık "su tesisatı malzemeleri"ni aksesuara dönüştürüyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme Bölümü öğrencileri, atık "su tesisatı malzemeleri"ni aksesuara dönüştürüyor.

TOBB tarafından yaptırılan ve resmi açılışı 10 Şubat'ta gerçekleşen Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme Bölümü öğrencilerinin hurdaya ayrılan malzemelerden yaptıkları aksesuarlar ilgi çekiyor.

Bölümün atölyesinde derslerini uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, burada yapılan işlerden arta kalan malzemeleri ise farklı şekilde değerlendirmeye karar verdi.

Bölüm öğretmenlerinin desteğiyle çalışma başlatan öğrenciler, atık su tesisatı malzemelerini avize, aplik (duvar lambası), duvar süsü gibi aksesuarlara dönüştürdü.

Atık malzemelerden onlarca ürün ortaya çıkaran öğrencilerin çalışmaları ilgi görürken, öğrenci ve öğretmenlerin hedefi ise ürün sayısını artırıp bunları okul döner sermaye işletmesi aracılığıyla satışa sunmak.

Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme Bölümü Öğretmeni Coşkun Yüce, AA muhabirine, öğrencilerinin eğitimlerini uygulamalı olarak haftanın belli günlerinde atölye ortamında gördüğünü söyledi.

Atölyede ders amacıyla kullanılan tesisat malzemelerinin daha önce hurdaya ayrıldığını aktaran Yüce, bu malzemelerin hurdaya verilmeden adeta birer sanat eserine dönüştüğünü ifade etti.

Böylece atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırıldığını anlatan Yüce, öğrencilerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonrası hurdaya gidecek demir parçalarından aplik, duvara süs olarak asılacak şekilde yapılmış bisiklet gibi aksesuarlar yapıldığını dile getirdi.

Benzer ürünlerin piyasa değerinin çok yüksek olduğunu belirten Yüce, "Biz önce bu aksesuarlara deneme amacıyla başladık. Ancak daha sonra imkanlarımızın uygun olmasıyla ortaya çok güzel eserler çıkarttık. Hem öğrenciler burada derslerini uygulamalı öğrenmiş oluyor hem de atık malzemeler çok güzel şekilde değerlenmiş oldu." dedi.

Öğrencilerin eğitimlerine katkı sunan çalışmaların beğenildiğini dile getiren Yüce, "Burada en önemli konu hurdaya atılması gereken malzemeler öğrencilerin ellerinde esere dönüşerek yeniden ekonomiye kazandırılmış oluyor." diye konuştu.

Yüce, bundan sonra imkan verildiği müddetçe bu tür aksesuarların sayısını artırarak okulun döner sermaye işletmesi aracılığıyla bunları satışa sunmak istediklerinin ifade etti.

- Uygulamalı eğitim imkanı buluyorlar

Bölüm öğrencisi Okan Torun ise atölyede topladıkları atık malzemeleri bir araya getirerek güzel eserler ortaya koyduklarını söyledi.

Şimdiye kadar çok güzel aksesuarlar yaptıklarını kaydeden Torun, bu sayede bölümlerini uygulamalı şekilde daha iyi öğrenme imkanı bulduklarını anlattı.

Öğrenci Mehmet Ali Şentürk de bu eserlerin yanına daha güzellerini koymak istediklerini, hedeflerinin büyük olduğunu dile getirdi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, TOBB tarafından Ordu'ya kazandırılan okulun öğrencilere bilim yuvası olduğunu belirterek, okulda çok sayıda AR-GE çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Okulda 45 atölye olduğunu söyleyen Şahin, her bir atölyede çok güzel işler ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Şahin, böylesine önemli bir yatırımı Ordu'ya kazandırdıkları için Milli Eğitim Bakanlığına ve TOBB'a teşekkür etti.