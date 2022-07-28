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Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

28.07.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da, şiddetli yağış nedeniyle oluşan hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaklaşık 10 gün önce etkili olan sağanak nedeniyle bazı ilçelerde 336 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi.

Özellikle Fatsa ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ve Bolaman Havzası'nda metrekareye 260 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Oluşan afetin ardından bölgede iki köprü kullanılamaz hale gelirken, mahalle ve grup yollarına ulaşım sağlayan güzergahlarda hasarlar oluştu.

Yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren bölgede müdahalelerde bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, dere yataklarında aldığı önlemlerle olası büyük felaketlerin önüne geçti.

Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerdeki heyelan kaldırma işlemlerini büyük oranda tamamlayan ekipler, kırsal mahalleler ile şehir merkezlerinde taşkınlara neden olan dere yataklarına neşter atmak için de çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla başlayan çalışmalar sonrası dere yataklarında kullanılan, yarım metrelik büzler yerine iki metrelik dev bakslar yerleştirilmeye başlandı.

Yağışın en fazla etkilediği Fatsa ilçesindeki Ilıca Mahallesi Sarmaşık Yeşilyurt mevkisi Uzundere bağlantı yolu ile Uzundere Mahallesi Köypınar mevkisi Ilıca bağlantı yollarındaki dere geçişlerine 2 metreye 2 metre ebatında dev bakslar yerleştirilmeye başlandı.

İl genelindeki dere geçişlerinde yürütülen çalışmalarla suyun taşkına yol açmadan derelerle buluşmasının hedeflendiği belirtildi.

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

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