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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu nedir?

02.08.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen film Organize İşler'in devamı niteliğinde olan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral ve Ezgi Mola gibi isimlerin rol aldığı filmin çekim yeri ve konusu merak konusu oldu. Peki Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmen ve senaristliğini yaptığı filmin çekim yeri ve konusu merak ediliyor. Peki Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi, konusu nedir?

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Yönetmen ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak.
Yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği yapımda başrollerde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral ve Ezgi Mola paylaşıyor. 2019 yılında vizyona giren filmin çekim yeri ve konusu merak ediliyor.

Nerede çekildi?

Nerede çekildi?
Filmin çekimleri İstanbul'da çeşitli semtlerde yapıldı. Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul’un popüler ve tarihi çoğu semtinde çekimler gerçekleştirildi.

Konusu nedir?

Konusu nedir?
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde, Asım Noyan ve çetesinin maceraları konu alınıyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz sürmektedir. Asım Noyan, senelerdir söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaya devam etmektedir. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu defa da “sazan sarmalı” adıyla isimlendirilen bir üç kağıda bulaşır.
Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi aceleyle harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, o da kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ
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