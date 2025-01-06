Orhan Gencebay'ın Baltalimanı'ndaki yalı dairesini 107 milyon dolara satacağı söyleniyordu! Boğaz'a sıfır ev merak edildi

Gencebay'da daha önce görüntülendiğinde "Hafta sonları burada otomobille yol almak imkansız. Allah’tan mekanlar yakın da yürüyerek gidebiliyoruz. İstanbul her geçen gün büyüyor, bazı ülkelerden daha kalabalık bir yer oldu" demişti.