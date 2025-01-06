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Orhan Gencebay'ın Baltalimanı'ndaki yalı dairesini 107 milyon dolara satacağı söyleniyordu! Boğaz'a sıfır ev merak edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 13:59
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Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay'ın, 44 yıldır yaşadığı Baltalimanı’ndaki yalı dairesini 107 milyon dolara satacağı söyleniyordu! Orhan Gencebay'ın 4 odalı Boğaz'a sıfır evi merak edildi.

Türk müziğinin efsanevi ismi Orhan Gencebay, Boğaz’a sıfır konumda yer alan lüks dairesini satışa çıkardığı iddialarıyla gündeme geldi.

4 odası ve bir salonu bulunan 160 metrekarelik daire için 107 milyon TL talep ettiği söylenen Gencebay, son dönemde semtin özellikle hafta sonları kalabalığından rahatsız oluyordu.

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KALABALIKTAN ŞİKAYETÇİYDİ

Eşi Sevim Emre, "Eğer Orhan daha büyük ve iyi manzaralı bir ev bulursa o zaman taşınırız," diyerek bu değişikliğin gündemde olduğunu açıklamıştı.

Gencebay'da daha önce görüntülendiğinde "Hafta sonları burada otomobille yol almak imkansız. Allah’tan mekanlar yakın da yürüyerek gidebiliyoruz. İstanbul her geçen gün büyüyor, bazı ülkelerden daha kalabalık bir yer oldu" demişti.

107 milyona satışa çıkarıldığı söylenen ev merak edildi. Lüks detaylara sahip evin fotoğrafları yeniden gündeme gelirken Gencebay ve Sevim Emre'den resmi bir açıklama ise gelmedi.

Satışa çıkarılan daire, İstanbul’un en prestijli semtlerinden birinde yer alıyor. Dairenin göz kamaştıran Boğaz manzarası da potansiyel alıcıların ilgisini çekiyor. 

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Orhan Gencebay satılık ev
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