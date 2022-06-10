Vali İlhami Aktaş'ın da şehir çıkışına kadar bisikletle eşlik ettiği grup, alkışlarla İzmir'e uğurlandı.

Orman yangınlarına dikkat çekmek için Çanakkale'den İzmir'e pedal basıyorlar

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