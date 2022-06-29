"Ortak Hafıza" dergisinin tanıtım toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneğinin öncülüğünde yayın hayatına kazandırılan "Ortak Hafıza" dergisinin ikinci sayısı, okurlarla buluştu.

15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye'deki ve dünyadaki darbeleri mercek altına alan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkı verdiği derginin genel yayın yönetmenliğini Prof. Dr. Talip Küçükcan üstleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuk olduğu, 15 Temmuz Derneği Ortak Hafıza Dergisi tanıtım toplantısı, Hafıza 15 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, 15 Temmuz'un bir darbe girişimi ve sadece bu girişimi önleme olarak tanımlanmasının yeterli olmadığını, tarih boyunca da hatırlanması gerektiğini söyledi.

- "Duygularımızı kaybetmediğimiz bilgi, belge ve şuurla idrak, inşa çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sürece var olacağız"

Yılmaz, derginin yayın kurulunda yer almaktan dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Bir hoca olarak da bir vatandaş olarak da baktığımda dergide bütün ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan bir gayretin olduğunu görüyorum. Bilgi, belge çok önemlidir. Ama bunları duyguyla inşa edemiyor, topluma mal edemiyorsanız mutlaka eksik kalmaya devam edecektir. Duygularımızı kaybetmediğimiz bilgi, belge ve şuurla idrak, inşa çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sürece var olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bursa Belediye Başkan Vekili Murat Demir, böyle bir dergiye destek vermekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, Türkiye'nin 15 Temmuz gibi başka ihanetlere uğramaması adına her bireyin sorumlu olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un aynı zamanda unutulmadan ve unutturulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çeken Demir, "15 Temmuz, birliğimizi ve dirliğimizi bir tutacak bir bilinç oluşturmaktadır. Ortak Hafıza dergisi böyle bir amaca hizmet etmek için hazırlanan çok önemli bir çalışmayı sunuyor." dedi.

- Ortak Hafıza dergisi farklı dillerde de yayınlanacak

Derginin yayın yönetmeni Prof. Dr. Talip Küçükcan da Türkiye'de son yıllarda sosyal bilimler alanında çok fazla sayıda dergi çıkarıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu dergiler içerisinde özellikle Türk siyasi tarihine, darbelerin önemi, neden olduğu ve sonuçlarına baktığımızda bu konulara yoğunlaşan, bir bilgi birikimi ve hafıza oluşturan bir dergi yoktu. Ama şimdi Ortak Hafıza var. Ortak Hafıza'nın amacı Türkiye'nin geçmiş dönemden bugüne kadar gelen süreç içerisinde karşılaştığı demokrasiye, milli iradeye müdahaleleri akademisyen, gazeteci, düşünce kuruluşu, siyasetçi gözüyle izlemek, takip etmek ve bunu toplumla paylaşmaktır, bir daha aynı trajedilerle karşılaşmamak için."

Bir dergi çıkarmanın ciddi bir ekip işi olduğunu söyleyen Küçükcan, Ortak Hafıza dergisinin yayın hayatını mümkün olduğu kadar uzun tutmayı ve birkaç farklı dilde de yayınlamayı planladıkları bilgisini verdi.

Dergi yazarlarını temsilen toplantıda konuşan gazeteci, yazar Nedim Şener ise bütün hayatını terör örgütlerinin yok edilmesine adadığını belirterek, "Bu ülkede kahramanlar gibi hainlerin de sonu gelmiyor. Mücadelemiz de bu coğrafyada ayakta kalabilmemizin yegane koşulu da hem dışardaki hem içerideki düşmanla savaşmaktan geçiyor. Dolayısıyla buna karşı zihni, entelektüel mücadelenin çok daha önemli olduğunu düşündüm ve her platformu bu anlamda kullanmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Şener, Ortak Hafıza dergisinin içeriğinin önemine işaret ederek, yazıların sosyal medyada daha fazla yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Program, Bakan Varank'ın dernek adına, katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Demir'e plaket takdiminin ardından, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.