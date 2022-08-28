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Ortalık karıştı! Jorge Jesus sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor... İşte yeni adresi...

28.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Jorge Jesus, ilk 3 haftanın sonunda gerek Süper Lig gerekse UEFA Avrupa Ligi'nde oynattığı futbolla övgüleri topluyor. Sarı-Lacivertli camia ile iyi bir uyum yakalayan tecrübeli çalıştırıcı için, Portekiz basınından oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile başarılı bir ivme yakalarken hem Süper Lig hem de UEFA Kupası'na gözünü dikmiş durumda.

JESUS İÇİN FLAŞ İDDİA!

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Şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupa hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler'in Portekizli çalıştırıcısı oynattığı futbolla övgüleri toplarken, Portekiz basınında kendisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

'SEZON SONU AYRILACAK'

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Sarı-Lacivertli takım ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı için O Globo muhabiri Diogo Dantas flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre; 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Tite ile yollarını ayıracak olan Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus'un bulunduğu ve tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceği yazıldı.

FERREIRA VE SAMPAOLI...

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Öte yandan haberde Jesus ile birlikte Abel Ferreira ve Jorge Sampaoli'nin de Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer aldığının altı çizildi.

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JORGE JESUS FOTOĞRAFLARI

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