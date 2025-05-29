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Osimhen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çekildi! Galatasaray'dan Dolmabahçe'de kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sarı kırmızılı oyuncuları tek tek tebrik ederken Victor Osimhen, Erdoğan'a forma hediye etti. Osimhen'in Erdoğan'la çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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  1. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sarı-kırmızıları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı kırmızılı oyuncularla tek tek tokalaşarak tebrik etti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Erdoğan'a forma hediye etti.

Osimhen'in Erdoğan'la çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

İşte o kareler;Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan galatasaray Victor Osimhen
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