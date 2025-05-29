Osimhen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çekildi! Galatasaray'dan Dolmabahçe'de kritik ziyaret

şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sarı-kırmızıları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı kırmızılı oyuncularla tek tek tokalaşarak tebrik etti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Erdoğan'a forma hediye etti.

Osimhen'in Erdoğan'la çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

İşte o kareler;Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır