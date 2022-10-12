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Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

12.10.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün Düziçi'nde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremde evi zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yılmaz, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Serhat Bulut ile Düziçi'ne bağlı Çerçioğlu köyüne gitti.

Hasar gören evlerde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, "Bir kez daha bütün Osmaniyeli hemşehrilerime geçmiş olsun." dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün 18.48 sıralarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 4 evde hasar oluşmuştu.

Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Osmaniye Valisi Yılmaz, depremde evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

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