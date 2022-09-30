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Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi

30.09.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i dün akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerden 8'inin tedavisinin hemen ardından taburcu edildiği olayla ilgili gözetim altında tutulan 27 öğrencinin daha tedavisi tamamlandı.

Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi

Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

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