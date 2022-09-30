OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i dün akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerden 8'inin tedavisinin hemen ardından taburcu edildiği olayla ilgili gözetim altında tutulan 27 öğrencinin daha tedavisi tamamlandı.
Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz