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Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

04.07.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Oruçgazi köyünde boynundan ve bacağından yaralanmış karaca yavrusunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla hayvanı yakaladı.

Karaca yavrusu, tedavisi için Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürüldü.

Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

Osmaniye'de bulunan yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye karaca yavru

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Sabah
05:13
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