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Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

05.08.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

Çerçioğlu köyü yakınlarındaki mesire alanına giden Süleyman Akbörk (82), Yeşil deresine koyduğu karpuzu almaya çalışırken dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Akbörk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akbörk'ün cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu

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Osmaniye boğulma

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Sabah
05:36
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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