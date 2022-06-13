YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

13.06.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

OSMANİYE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 170 hacı adayı Osmaniye'den dualarla uğurlandı.

Osmaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına, hacı adaylarının aileleri ve yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, İl Müftüsü Ali Çakmak ile kurum temsilcileri katıldı.

Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, hacı adaylarını kutsal topraklara yollamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua etmesinin ardından ilk kafile kutsal topraklara doğru uğurlandı.

Kadirli ve Düziçi ilçelerinde de hacı adayları, düzenlenen uğurlama programlarının ardından dualar eşliğinde yola çıktı.

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'de ilk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:08
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:02
Yatsı
21:40
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.