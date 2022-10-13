Osmaniye'de okullarda yangın anı tahliye tatbikatı yapıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü münasebetiyle okullarda yangın anı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki tatbikata Vali Erdinç Yılmaz ve kamu kurum temsilcileri gözlemci olarak katıldı.

Yangın alarmının verilmesiyle başlayan tatbikatta öğrenci ve öğretmenler nizami şekilde okul binasını tahliye ederek bahçede toplandı.

Senaryo gereği binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla pencerelerden tahliye edilirken, yaralılar ilk müdahale yapılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Vali Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nca 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla tatbikatlara devam ettiklerini belirtti.

Çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, "Henüz salı günü akşam deprem yaşadık. Dolayısıyla, afetlere karşı her zaman hazır olmak mecburiyetimiz var. Hazır olmak için de tatbikatlarımızı yapmalıyız. Bugün bu tatbikatlardan birini gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızın, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin afetlere karşı bilinçli olarak yetiştirilmesi, afetlere hazırlıklı olunması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.