OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 3 uçak ile çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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