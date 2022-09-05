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Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

05.09.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 80 DY 441 plakalı otomobil, Bostanlar köyü mevkisinde O.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü O.İ. ile yanındaki A.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye Düziçi

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