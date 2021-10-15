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Osmaniye'de susam hasadı başladı

15.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde bu yıl 8 bin dekar ekilen susamda 400 tonun üzerinde rekolte bekleniyor - Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir: -"Tahinin hammaddesi olan susam, ekmek, pasta, börek, çörek ve simit gibi birçok yiyecekte de kullanıyoruz"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Osmaniye'de, genellikle buğdayın ardından ikinci ürün olarak ekilen susamın hasadına başlandı.

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde bu yıl 8 bin dekar alana ekilen susam, hasat edilmesinin ardından sapıyla 3 hafta kadar güneşte bekletildikten sonra sapından ayrılarak tüketime hazır hale getiriliyor.

Bölgedeki çiftçiler tarafından ikinci ürün olarak yetiştirilen susamda bu yıl her iki ilçedeki 8 bin dekarlık ekim alanlarından 400 tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Osmaniyeli üreticiler, bu yılın kurak geçmesine rağmen susamdan dönüm başına 40-50 kilogram arası verim alıyor.

Bölgede üretilen susamın yaklaşık yüzde 40'ı tahin yapılmak üzere hazırlanırken, diğer kısmı unlu mamuller, hayvan yemi, yağ ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, yörede 'küncü' olarak bilinen ve tahinin hammaddesi olan susamın kıraç topraklarda birinci ürün, ovada ise ikinci ürün olarak ekiminin yapıldığını söyledi.

Kadirli ve Sumbas'ta yaklaşık 8 bin dekarlık alana susam ekildiğini aktaran İspir, "Tahinin hammaddesi susamı, ekmekte, pasta, börek, çörek ve simit gibi birçok yiyeceklerde kullanılıyor. Bu sene fiyatı da iyi. Ama son yıllarda havaların kurak gitmesi nedeniyle kıraç topraklarda ekimi azaldı. İnşallah havalar düzelir de çiftçilerimiz eskisi gibi ekimini yapar." ifadelerini kullandı.

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser de Kadirli ve Sumbas ilçelerinde yaklaşık 8 bin dekarda ekilen susamda bu sezon verimin iyi olduğunu, dekar başına ortalama 40 ile 50 kilogram ürün alındığını dile getirdi.

Özeser, Kadirli ve Sumbas'ta eylül ile kasım ayları arasında hasadı yapılan susamdan bu yıl 400 tonun üzerinde rekolte beklediklerini kaydetti.

Kayasuyu köyünde susam ekimi yapan Emine Göçer ise imece usulüyle hasadı yapılan susamın geleneksel yöntemlerle sofralardaki yerini aldığını belirterek, "İmece usulü sabah veya akşam üzeri serinlikte tek tek topraktan çıkarıyor, kümeler haline getirdikten sonra ortalama güneşte kurumasını bekliyoruz. Küçük çubuklarla çırparak dalından ayrılmasını sağlıyoruz. Eledikten sonra hazır hale getiriyoruz. Bir kısmını satarak ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, bir kısmını da yıl boyunca sofralarımızda tüketiyoruz." dedi.

Osmaniye'de susam hasadı başladı

- Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde bu yıl 8 bin dekar ekilen susamda 400 tonun üzerinde rekolte bekleniyor - Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir: -"Tahinin hammaddesi olan susam, ekmek, pasta, börek, çörek ve simit gibi birçok yiyecekte de

Osmaniye'de susam hasadı başladı

Osmaniye'de susam hasadı başladı

Osmaniye'de susam hasadı başladı

Osmaniye'de susam hasadı başladı

Osmaniye'de susam hasadı başladı

Osmaniye'de susam hasadı başladı

Osmaniye'de susam hasadı başladı

Osmaniye'de susam hasadı başladı

Osmaniye'de susam hasadı başladı

Osmaniye'de susam hasadı başladı
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