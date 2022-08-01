YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

01.08.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Erdinç Yılmaz, biçerdöverle hasat yaptı

OSMANİYE (AA) - Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de 72 bin dekarda ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen hasat etkinliğine katılan Vali Erdinç Yılmaz, biçerdöver kullanarak kentteki ilk hasadı gerçekleştirdi.

Vali Yılmaz, daha sonra gazetecilere, yeni hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli olmasını dilediğini söyledi.

Bu yıl Osmaniye genelinde 72 bin dekarda ayçiçeği ekildiğini aktaran Yılmaz, "Bu yılki verilere göre 72 bin dekar alandan 25 bin ton rekolte elde edileceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre ekim alanının azalma sebebi, daha önce ayçiçeği ekilen alanlarda bu yıl buğday, arpa gibi ürünlere yönelim olmasıdır. Bu sene verimde yüzde 12 artış olmuş durumda. Ayrıca Türkiye'de ayçiçeği üretiminde 16. sıradayız. Yeni hasat sezonunun herkes için bereketli olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de bu sezonda verimin iyi olduğunu belirterek, "72 bin dekar alandan 25 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Alternatif bir ürün olarak tercih edilen ayçiçeğinde bu yıl çiftçimizin yüzünün güleceğine inanıyoruz. Geçen yıl TÜİK verilerine göre üretimde 16. sıradaydık. Bu yıl da inşallah yerimizi koruyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

- Vali Erdinç Yılmaz, biçerdöverle hasat yaptı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye ayçiçeği hasat

Osmaniye Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:33
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
19:50
Yatsı
21:18
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Fazla sevinince bir anda...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.