YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

12.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

OSMANİYE (AA) - Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye'de zeytin rekoltesinde bir önceki yıla göre yüzde 10'a yakın artış bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Recep Bulut, AA muhabirine, Osmaniye'de zeytin ekilen alanın 166 bin dekara ulaştığını ve bölgede 5 milyonun üzerinde zeytin ağacı olduğunu söyledi.

Yerfıstığı ile anılan Osmaniye'nin zeytin üretiminde de adını duyurmaya başladığını dile getiren Bulut, "Osmaniye'de geçen yıl 76 bin ton zeytin rekoltesi elde edildi. Bunun 19 bini salamura, 57 bin tonu ise zeytinyağı için ayrıldı. Ayrılan zeytinlerden 12 bin ton civarı da zeytinyağı elde edildi. Bu yıl ise 83 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Bunun 62 bin tonunun zeytinyağına, 21 bin tonunun da paketleme ve salamura için ayrılması öngörülüyor." dedi.

Bölgenin zeytinyağından çok salamura için uygun olduğunu ancak paketleme tesislerinin yetersizliğinden dolayı zeytinyağının tercih edildiğini kaydeden Bulut, şunları söyledi:

"İlimizde hasat edilen ürün genellikle zeytinyağına dönüştürülüyor. Tarımsal yapımız aslında salamura zeytinciliğine daha uygun. Bu anlamda paketleme sektörünü geliştirerek salamuraya ağırlık verilmesi gerekiyor. Zeytine değer katabilmemiz için salamura olarak kullanılmasını önemsiyoruz. Kentimizde salamuraya yönelik paketleme işletmelerini arttırmalıyız. Biz de bakanlık ve müdürlük olarak, salamuranın artırılması için çalışmalar yürütmekteyiz."

Daha kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimi için üreticilere tavsiyelerde de bulunan Bulut, "Zeytinin kalitesini korumak verimi doğrudan etkiliyor. Bu sebeple üreticilerimizin zeytin kalitesine korumak adına ürünlerini çuvallamayla değil kasalara koyarak zeytinyağı fabrikalarına götürülmesini istiyoruz. Fabrikalarda beklemeyi en aza indirebilmek için randevu almaları önemlidir. Burada en önemli konu, zeytin hasat edilir edilmez, kalitesinin yüksek olması için bir an önce zeytinyağına dönüştürülmesidir." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Osmaniye'de zeytin rekoltesinde artış bekleniyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
05:41
Sabah
07:03
Öğle
12:24
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:52

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Esenler Eczanesi
Bahce
Esenler Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.