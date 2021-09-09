YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Osso Buco nasıl yapılır? Osso Buco malzemeleri neler?

Osso Buco nasıl yapılır? Osso Buco malzemeleri neler?

09.09.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osso buco, İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Osso buco hazırlamak için gerekli olan malzemeler arasında 4 adet dana incik, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç ve 1 adet kereviz sapı yer alıyor. İşe incikleri tuz ve karabiber ile tatlandırılarak başlanıyor. İşte Osso buco tarifi...

Osso buco yapımı için etlerin sırasıyla sebzelerle sotelenmesi gerekir. Osso buco sebzeler ile birlikte pişirilir ve piştiği her şeyin aromasını içeren, ağızda dağılan bir et yemeğine dönüşür. Osso buco yapımı için 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı sulandırılmış sirke ve 1 dal biberiye gerekli. İşte detaylar...

OSSO BUCO MALZEMELERİ NELER?

* 4 adet dana incik * Sıvı yağ * 1 adet havuç * 1 yemek kaşığı domates salçası * 2-3 su bardağı su * 1 dal biberiye * 1 adet defne yaprağı * 1 adet kereviz sapı * Yarım su bardağı sulandırılmış sirke * 1 adet kuru soğan * 3 yemek kaşığı un * 2-3 adet domates

OSSO BUCO TARİFİ

OSSO BUCO TARİFİ
İşe incikleri tuz ve karabiber ile tatlandırarak başlayın. Ardından unu bir kaseye alın ve içine tuz ilave edip karıştırın. İncikleri tuzlu una bulayın. Sıvı yağı tencerede ıslatın ve etleri mühürleyin. Soğan, havuç ve kereviz sapını yemeklik doğrayın.
Ardından etleri mühürlediğiniz yağda sırayla sebzeleri sotelemeye başlayın. İçerisine salça ve sirkeli su ilave edin ve çekene dek pişirin. Sosun suyu çekildiğinde domatesi de ilave edin. 10 dakika daha pişirdikten sonra sarımsak ve defne yaprağını ekleyin.
Etleri tencereye yerleştirin ve kapağı kapalı halde kısık ateşte 1 saat pişirin. Biberiye ve kekik ekleyip 1 saat daha pişirin. Etler piştiğinde etleri tencereden alın. Kekik, biberiye ve defne yaprağını da çıkardığınız sosu el blenderı ile pürüzsüz bir kıvama getirin. Etleri tekrardan tencereye koyup yarım saat daha pişirin ve sonrasında servis edebilirsiniz. Afiyetolsun...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
et pişirme yöntemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zeki Müren'in yeğeni konuştu: Çağlar Çorumlu...

Zeki Müren'in yeğeni konuştu: Çağlar Çorumlu...

Çok konuşulacak detay! MasterChef kurgu mu?

Çok konuşulacak detay! MasterChef kurgu mu?

Akşam yemeği tercihi şaşırttı! Elbisesinin yırtmacı kasığına kadar...

Akşam yemeği tercihi şaşırttı! Elbisesinin yırtmacı kasığına kadar...

Sadece 4 gün sürüyor! Lezzeti damak çatlatıyor

Sadece 4 gün sürüyor! Lezzeti damak çatlatıyor

Ekmeğin en masum hali! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli

Ekmeğin en masum hali! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli

Islak hamburger nasıl yapılır?

Islak hamburger nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.