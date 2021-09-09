Osso Buco nasıl yapılır? Osso Buco malzemeleri neler?

Osso buco yapımı için etlerin sırasıyla sebzelerle sotelenmesi gerekir. Osso buco sebzeler ile birlikte pişirilir ve piştiği her şeyin aromasını içeren, ağızda dağılan bir et yemeğine dönüşür. Osso buco yapımı için 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı sulandırılmış sirke ve 1 dal biberiye gerekli. İşte detaylar...

OSSO BUCO MALZEMELERİ NELER?

* 4 adet dana incik * Sıvı yağ * 1 adet havuç * 1 yemek kaşığı domates salçası * 2-3 su bardağı su * 1 dal biberiye * 1 adet defne yaprağı * 1 adet kereviz sapı * Yarım su bardağı sulandırılmış sirke * 1 adet kuru soğan * 3 yemek kaşığı un * 2-3 adet domates

OSSO BUCO TARİFİ İşe incikleri tuz ve karabiber ile tatlandırarak başlayın. Ardından unu bir kaseye alın ve içine tuz ilave edip karıştırın. İncikleri tuzlu una bulayın. Sıvı yağı tencerede ıslatın ve etleri mühürleyin. Soğan, havuç ve kereviz sapını yemeklik doğrayın.

Ardından etleri mühürlediğiniz yağda sırayla sebzeleri sotelemeye başlayın. İçerisine salça ve sirkeli su ilave edin ve çekene dek pişirin. Sosun suyu çekildiğinde domatesi de ilave edin. 10 dakika daha pişirdikten sonra sarımsak ve defne yaprağını ekleyin.