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Otizmli Yiğit'in öfke nöbetleri atlı terapiyle azaldı

23.11.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da Doğada Atlı Terapi Projesi'nden yararlanan 16 yaşındaki Mustafa Yiğit'in annesi Lemiye Budak: - "Öfkemizin olmadığı bir an bizim için mutluluk anı. Buraya eğlenerek geliyoruz, eğlenerek gidiyoruz. Eve gittiğimiz zaman daha sakin oluyor"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 16 yaşındaki otizmli Mustafa Yiğit Budak'ın daha önce sık sık geçirdiği öfke nöbetleri, atlı terapi eğitimleri sayesinde azaldı.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneğince hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen Doğada Atlı Terapi Projesi kapsamında, Emirbey Atlı Turizm Çiftliği'ne gelen özel bireylere at üzerinde egzersizler yaptırılıyor.

Burada öz güven kazanan, farklı cümleler kuran ve vücut hareketlerinde gelişim sağlanan öğrencilerin aileleri de terapiden yüzleri gülerek ayrılıyor.

Emirbey Atlı Turizm Çiftliği'ne gelen otizmli Mustafa Yiğit Budak da atlı terapist, ergoterapist, seyis ve yan tutucu eşliğinde atlı terapi eğitimlerine katılıyor.

- "Çok verimli ve etkili bir çalışma"

Yiğit'in annesi Lemiye Budak, AA muhabirine, oğluna 3 yaşında otizm tanısı konulduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşadıklarını, otizm teşhisinin ardından memleketleri Kastamonu'ya yerleşmeye karar verdiklerini ifade eden Budak, "İstanbul'dan çocuğumuza yeni bir yaşam yeri kurmak için döndük. Burada atlı terapiyle karşılaştık. Çocuğum aşırı öfke nöbetleri yaşıyordu. Bu terapiden sonra çocuğumun hali hareketi değişti. Daha sakin bir çocuk oldu. Devamının gelmesini istiyorum." dedi.

Otizmli çocukların her alanda sosyalleşmesi gerektiğini anlatan Budak, şunları kaydetti:

"Proje sayesinde buraya geldik. Bu projede çocuğum ata bindi ve sakinleşti. Atın üzerinde durma süresi arttı. Komutları alıyor. Daha güzel uyguluyor. Öfkemizin olmadığı bir an bizim için mutluluk anı. Buraya eğlenerek geliyoruz, eğlenerek gidiyoruz. Eve gittiğimiz zaman daha güzel oluyor. Daha sakin oluyor. Öfke nöbetlerimiz daha azalıyor. Atlı terapi Yiğit'e çok iyi geldi. Diğer çocuklara da çok iyi geldiğini gözlemliyoruz. Attan önceki durumumuzu ve öncesini yazıyorum. Çok verimli ve etkili bir çalışma."

Kastamonu Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Nihal Gül ise atların özel bireylerin eğitiminde önemli yeri bulunduğunu vurguladı.

Ata binmeye gelen çocukların kendilerini daha özgür ve mutlu hissettiğini dile getiren Gül, "Atlı terapi Yiğit'e de çok iyi geldi. Burada sadece çocuklar değil ailelerimiz de çok mutlu oluyor." diye konuştu.

Otizmli Yiğit'in öfke nöbetleri atlı terapiyle azaldı

- Kastamonu'da Doğada Atlı Terapi Projesi'nden yararlanan 16 yaşındaki Mustafa Yiğit'in annesi Lemiye Budak: - "Öfkemizin olmadığı bir an bizim için mutluluk anı. Buraya eğlenerek geliyoruz, eğlenerek gidiyoruz. Eve gittiğimiz zaman daha sakin oluyor"

Otizmli Yiğit'in öfke nöbetleri atlı terapiyle azaldı

Otizmli Yiğit'in öfke nöbetleri atlı terapiyle azaldı

Otizmli Yiğit'in öfke nöbetleri atlı terapiyle azaldı

Otizmli Yiğit'in öfke nöbetleri atlı terapiyle azaldı

Otizmli Yiğit'in öfke nöbetleri atlı terapiyle azaldı

Otizmli Yiğit'in öfke nöbetleri atlı terapiyle azaldı

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