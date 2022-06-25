Otomotiv sektörüne yön verecek fikirler büyük ödül için mücadele etti

KOCAELİ (AA) - Bilişim Vadisi ile FEV Türkiye iş birliğinde düzenlenen FEV INN Üniversitelerarası Araç Takımları Yarışması'nda, geliştirdikleri yerli yakıt pili projesiyle Uludağ Üniversitesinden "UMAKİT Energy" takımı birinci oldu.

Gençlerin inovatif fikirlerini hayata geçirmeleri için düzenlenen yarışmaya başvuran 26 üniversite takımından 7'si finale kaldı.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen final etabında, Çukurova Üniversitesinden "1.5 Adana", İstanbul Teknik Üniversitesinden "Cereyan", Kocaeli Üniversitesinden "KOÜ Formula", Orta Doğu Teknik Üniversitesinden "E-Powertrain", Uludağ Üniversitesinden "UMAKİT Energy" ve "UMAKİT Powertrain" ile Yıldız Teknik Üniversitesinden "Electra" takımları, 100 bin liralık büyük ödül için mücadele etti.

Finale kalan 7 takımın fikirleri, 12 uzman isimden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

- "Üniversite takımlarıyla yaptığımız çalışmalar gurur verici"

Daha sonra düzenlenen ödül töreninde konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin mobilite hava oluşturması için yaptıkları çalışmaların öneminden bahsetti.

İbrahimcioğlu, FEV ile ekosistemi geliştirmek için üniversite takımlarıyla yaptıkları çalışmaların gurur verici olduğunu belirterek, "Tabii biz mobilite dikeyini kurgularken, burada birkaç tane daha başlığı koymuştuk ki bunların en önemlisi de tasarımdı. Bununla ilgili ne yaptık? Tasarım küme merkezi açtık ve tasarım kümelenme merkezinin altında endüstriyel tasarımlara ilişkin çalışmalar başlatmıştık. Bu çalışmalarımızda en güçlü aktörlerimizden biri FEV'di. Bugün 26 takımla başlayan süreç 7 finalist takımla son bulmuş oluyor. Ama sadece bu programın son bulduğunu söyleyebiliriz. Bunu önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek, daha da geliştirerek yapabileceğimizi ifade ettik. Fakat ne yaparsak yapalım, her seferinde insan kıymetine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu, teknolojinin çok hızlı geliştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunun altını her seferinde insan kıymetiyle geliştirip dolduruyoruz. Yaptığımız çalışmalar, girişimcilik ekosistemi için kurduğumuz girişimcilik sermayesi yatırım fonlarıyla yine tasarım girişimcilerini, mobilite alanındaki yapay zeka girişimcilerini, yenilenebilir enerji alanında çalışma yapan girişimcileri destekleyen bir fonu da burada kurduk. 14 ay içerisinde 16 girişime yatırım yaptık. 50 bin dolardan 1 milyon dolara kadar yatırımlar yapıyoruz. 16 takıma, 16 girişimciye bunu yaptık.

Bugün sizlerden aslında ümidim burada ödül alacak bu 7 takımın, bir girişim şirketi haline dönmesi. Bu girişim şirketlerinin bugün FEV'le ortaklaşa kendi kurduğu ekosistemde daha büyük bir ekosistem oluşturmasına katkı sunması, bazı arkadaşlarımızın da bu projelerde yönetici olabilecek yapıların içerisinde olması en büyük arzumuz. Bilişim Vadisi olarak aslında görevimiz bu ve bu görevi sizinle birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz."

- "Genç inovatif beyinleri bir araya getiriyoruz"

FEV Grup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Pischinger da yaptıkları çalışmalar ve yarışmayla ilgili bilgi verdi.

Girişimciliğin insanı genç tuttuğunu aktaran Pischinger, "İnovasyonun çok önemli olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Bu inovasyon toplumunda olmaktan ve girişimci gençlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. FEV Türkiye olarak genç inovatif beyinleri bir araya getiriyoruz. İleride siz de FEV ailesinin bir üyesi olabilirsiniz. An itibarıyla Türkiye'nin en büyük mühendislik hizmeti veren şirketiyiz. Bu çok eğlenceli ve efor gerektiren bir iş oldu bizim için. Türkiye'nin en yetenekli gençleriyle birlikte çalıştığımızı düşünüyorum. Burada çok iyi fikirler ve projeler ortaya çıkıyor ve ürünleşiyor. Buradaki serüvenimiz gençlerle mutlaka devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, geliştirdikleri yerli yakıt pili projesiyle yarışmayı kazanan Uludağ Üniversitesinden "UMAKİT Energy" takımına 100 bin lira para ödülü takdim edildi.