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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi delikanlı oldu! Son hali inanılmaz

17.01.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönem izlenme rekoru kıran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde küçük Osman olarak tanınan Emir Berke Zincidi büyüdü genç adam oldu. Dizideki rolüyle zaman zaman tüm Türkiye'yi ağlatan Osman'ın son haline bir bakın.

Oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle bir dönemin en sevilen dizileri arasında gösterilen "Öyle Bir Geçer Zaman ki"nin küçük Osman'ı büyüdü.

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2005 doğumlu olan genç oyuncu bir dönem başarılı oyunculuğuyla herkesi mest etmişti. Öyle ki o ağladığında tüm Türkiye ağlamıştı.

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Fenomen dizi sonrası birçok yapımda ve reklam çekimlerinde rol alan Emir Berke Zincidi sosyal medyada oldukça aktif.

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'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde küçük Osman, Küçük Ağa'da Mehmet Can karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi şimdilerde YouTube kanalında sevenleriyle video paylaşıyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ

MERYEM UZERLİ
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Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.

KIVANÇ TATLITUĞ

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