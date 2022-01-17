Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi delikanlı oldu! Son hali inanılmaz

Oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle bir dönemin en sevilen dizileri arasında gösterilen "Öyle Bir Geçer Zaman ki"nin küçük Osman'ı büyüdü.

2005 doğumlu olan genç oyuncu bir dönem başarılı oyunculuğuyla herkesi mest etmişti. Öyle ki o ağladığında tüm Türkiye ağlamıştı.



Fenomen dizi sonrası birçok yapımda ve reklam çekimlerinde rol alan Emir Berke Zincidi sosyal medyada oldukça aktif.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde küçük Osman, Küçük Ağa'da Mehmet Can karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi şimdilerde YouTube kanalında sevenleriyle video paylaşıyor.