Oyuncu Hülya Koçyiğit Batmanlılarla buluştu

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, "Batman 5. Kitap Fuarı"nda söyleşiye katıldı.

Koçyiğit, Valilik önünde düzenlenen fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, daha önce gelip gördüğü kentin edebiyata, kültüre ve sanata ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Türk sinemasının halkla bütünleştiğine işaret eden Koçyiğit, insanların sevgisini hak edebilmek için çok çalıştığını anlattı.

Bugüne kadar 200 civarında film yaptığını ve bu filmlerin çoğunda farklı farklı insanların hayatlarını anlatmaya çalıştığını anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Sinema öyle güçlü bir iletişim aracı ki birbirimizi hiç görmesek de tanımasak da bir filmle tanışıyoruz. Bizler sinemada bizden sonrakilere doğru örnek olmak için çaba sarf ettik. Kimi insan o filmlerde gördüğü karakterleri örnek alıyor. Sinema gerçekten insanların hayatını değiştirecek kadar güçlü, insanları yakınlaştıran güçlü bir sanattır. O yüzden yedinci sanat diyoruz. İçinde edebiyat da var, müzik de."

Koçyiğit, sevginin sanatçılar için önemli bir değer olduğunu belirterek, kendisini bu yüzden çok şanslı gördüğünü ifade etti.