Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle gündem oldu

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Çeto' karakteriyle dikkat çeken Şefik Onatoğlu dizideki komik diyalogları ile hafızalara kazındı.

Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Şefik Onatoğlu şimdi de son haliyle gündem oldu.