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  4. Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle gündem oldu

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 11:49 | Son Güncelleme:
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Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Çeto Başkan' karakteriyle hafızalara kazınan Şefik Onatoğlu oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu. Yurt dışına yerleşen ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Çeto' karakteriyle dikkat çeken Şefik Onatoğlu dizideki komik diyalogları ile hafızalara kazındı.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Muro karakteriyle atışmalarıyla izleyenleri gülümseten Onatoğlu Türkiye'den taşınarak Almanya'ya yerleşti.
Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Şefik Onatoğlu şimdi de son haliyle gündem oldu.
Şefik Onatoğlu, 2013 yılından bu yana ekranlarda yer almıyor. Yurt dışına yerleşen Onatoğlu, Instagram'da küçük ailesiyle hayatından kareleri paylaşıyor.
Şimdilerde 39 yaşında olan oyuncu ise yıllara meydan okuyor.
Onatoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarına 'Çeto Başkan özledik seni', 'Hala karizmasın', 'Hiç değişmemişsin' gibi yorumlar yapıldı.
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Şefik Onatoğlu kurtlar vadisi ele karakteri
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