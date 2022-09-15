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Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

15.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

İSTANBUL (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 No'lu Şube üyeleri, hastanede çalışanları ile Okudan'ın yakınları hastane önünde bir araya geldi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı, sağlıkta şiddet mevzuatının bütün olarak düzenlenmediği sürece gözyaşlarının dinmeyeceğini söyledi.

Yazıcı, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un bir an önce revize edilmesi gerektiğini belirterek, sağlıkta şiddet önlemleri denilerek alınan tedbirlerin caydırıcı olmadığını en acı şekilde gördüklerini ifade etti.

Sağlık çalışanları olarak evden aileleri ile helalleşerek çıktıklarını anlatarak, "Bu psikoloji ile sağlık, destek, güvenlik ve asayiş hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ancak artık sabrımız kalmadı. Sağlık çalışanları olarak 'Artık sıra hangimizde ?' diyerek geldiğimiz iş yerlerimizde huzurla endişesiz, verimli bir şekilde çalışacağımız ortamın yetkililerce oluşturulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gruptakiler basın açıklamasının ardından güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için dua okuyup dağıldı.

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

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