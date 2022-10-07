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  4. Ozan Kabaklı Hoffenheim Werder Bremen'e 2-1 mağlup oldu!

Ozan Kabaklı Hoffenheim Werder Bremen'e 2-1 mağlup oldu!

07.10.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Almanya Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde milli yıldız Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Werder Bremen'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'da heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 9. hafta maçında Ozan Kabaklı Hoffenheim sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Werder Bremen, 2-1'lik skorla kazandı.

Werder Bremen, karşılaşmanın 18. dakikasında Marvin Ducksch'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Hoffenheim bu gole 32. dakikada Munas Dabbur ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının büyük bir bölümü 1-1 eşitlikle devam ederken Werder Bremen, Niclas Füllkrug'un 87. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

OZAN 90 DAKİKADA SAHADA KALDI!

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Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Werder Bremen, 15 puana yükseldi. Hoffenheim, 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Werder Bremen, sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Hoffenheim, Schalke 04 deplasmanına gidecek.

OZAN KABAK FOTOĞRAFLARI

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