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  4. Özlem Yıldız'ın oğlu Demir annesinin boyunu geçti! Anne oğul pozuna beğeni yağdı

Özlem Yıldız'ın oğlu Demir annesinin boyunu geçti! Anne oğul pozuna beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.06.2024 11:30
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Bir dönemin ünlü mankeni ve şimdilerde ise sunucu olan Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenmiş ve 2007 yılında oğlunu kucağına almıştı. 2013 yılında evliliğini sonlandıran Özlem Yıldız'ın oğlu Demir büyüdü kocaman oldu. Anne oğul pozuna beğeni yağdı..

Bir dönem sahnelerin tozunu attıran ünlü manken ve şimdilerde ise sunucu olan Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Sertre ile evlenmişti. Çift, 2007 yılında ise Demir adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

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OĞLU BÜYÜDÜ KOCAMAN OLDU

2013 yılında evliliğini sonlandıran Özlem Yıldız, oğlunu gözlerden uzakta büyüttü. Zaman zaman oğlu ile pozlarını paylaşan Özlem Yıldız'ın ilk göz ağrısı Demir büyüdü ve kocaman oldu.

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BEĞENİ YAĞDI

Yıldız oğlu ile karesine; 'Ergen anneleri beni analr... Sizede oluyor mu boyunuzu geçtiği ile kocaman bir adam oluşu ile gurulanmak' notunu düştü. Anne oğul pozuna sosyal medyada beğeni yağdı.


Express

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Özlem Yıldız
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