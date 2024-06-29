Özlem Yıldız'ın oğlu Demir annesinin boyunu geçti! Anne oğul pozuna beğeni yağdı

Bir dönem sahnelerin tozunu attıran ünlü manken ve şimdilerde ise sunucu olan Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Sertre ile evlenmişti. Çift, 2007 yılında ise Demir adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

OĞLU BÜYÜDÜ KOCAMAN OLDU

2013 yılında evliliğini sonlandıran Özlem Yıldız, oğlunu gözlerden uzakta büyüttü. Zaman zaman oğlu ile pozlarını paylaşan Özlem Yıldız'ın ilk göz ağrısı Demir büyüdü ve kocaman oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Yıldız oğlu ile karesine; 'Ergen anneleri beni analr... Sizede oluyor mu boyunuzu geçtiği ile kocaman bir adam oluşu ile gurulanmak' notunu düştü. Anne oğul pozuna sosyal medyada beğeni yağdı.



