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Özlem Yıldız oğlunu paylaştı! "Minicikti annesinin boyuna gelmiş"

27.09.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özlem Yıldız ve Sinan Serter evliliğinden dünyaya gelen Demir artık 15 yaşında! Özlem Yıldız artık boyuna gelen oğlunun doğum gününü kutladı. Özlem Yıldız'ın oğlunu görenler "Minicikti delikanlı oldu" yorumları yaptı. Emine Ün ve Pınar Altuğ gibi ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'in unutulmaz sunucusu Özlem Yıldız gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun doğum gününü kutladı. 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenen ve 2013 yılında boşanan Özlem Yıldız'ın oğlu Demir kocaman oldu.

Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu için her fırsatta "En büyük aşkım oğlum" diyen Özlem Yıldız, paylaşımında "Tam 15 yıl önce bugün Minicik doğan o küçücük bebek şimdi koca bir genç. Senin annen olmak şu hayatta en gururlandığım duygu " dedi.

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Özlem Yıldız'ın boyuna gelen oğlunu gören Emine Ün, Pınar Altuğ gibi ünlü isimler de iyi dileklerini paylaşımın altına yazmayı ihmal etmedi.

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Yıldız'ın oğlunu görenler "Minicikti annesinin boyuna gelmiş", "Kocaman olmuş" yorumları yaptı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Özlem Yıldız Mehmet Ali Erbil yaşında ali erbil
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