Özlem Yıldız oğlunu paylaştı! "Minicikti annesinin boyuna gelmiş"

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'in unutulmaz sunucusu Özlem Yıldız gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun doğum gününü kutladı. 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenen ve 2013 yılında boşanan Özlem Yıldız'ın oğlu Demir kocaman oldu.

Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu için her fırsatta "En büyük aşkım oğlum" diyen Özlem Yıldız, paylaşımında "Tam 15 yıl önce bugün Minicik doğan o küçücük bebek şimdi koca bir genç. Senin annen olmak şu hayatta en gururlandığım duygu " dedi.

Özlem Yıldız'ın boyuna gelen oğlunu gören Emine Ün, Pınar Altuğ gibi ünlü isimler de iyi dileklerini paylaşımın altına yazmayı ihmal etmedi.

Yıldız'ın oğlunu görenler "Minicikti annesinin boyuna gelmiş", "Kocaman olmuş" yorumları yaptı.