TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'de bu defa Paella yemeği için yarışıldı. Bir İspanyol lezzeti olarak bilinen ve İspanya'nın ulusal yemeği olan Paella tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Peki Paella tarifi ve malzemeleri neler?
Paella nasıl yapılır?
Masterchef Türkiye'de yapılan Paella tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor.
İspanya'nın ulusal yemeği olarak bilinen Paella yemeğinde tavuk, pirinç, sebze ve safran kullanılmaktadır.
Paella malzemeleri neler?
5 diş sarımsak
2 soğan
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet domates
Karabiber
4 karides (200 gram jumbo)
200 g kalamar
12 kabuklu midye (200 gram)
1 su bardağı bezelye
Maydanoz
3 adet baby ahtapot
1.5 su bardağı kısa taneli beyaz pirinç
1/2 tatlı kaşığı safran
1 çay bardağı kırmızı şarap (isteğe göre)
3 su bardağı sıcak tavuk suyu (veya sebze suyu)
Tuz
Paella tarifi...
Öncelikle kuru soğanları küçük küçük yemeklik doğrayın. Ardından sarımsakları ezdikten sonra ince ince kıyın. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp biçiminde doğrayın.
Bütün deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde temizledikten sonra bol su ile durulayın. Yıkamış olduğunuz deniz ürünlerini kağıt havlu ile kurulayın. Tavuk ya da sebze suyunu tencereye alarak kısık ateşte pişirmeye başlayın. Daha sonra geniş tabanlı bir tavaya zeytinyağını alarak kızdırın.
İçerisine soğan ve sarımsakları ekleyerek kavurun. Pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra tavanın içine alın ve üstüne doğranmış domatesleri ekleyin. Safran ve kırmızı şarabı da ilave ettikten sonra yüksek ateşte çektirin. Sıcak sebze suyunun yarısını pirinçlerin üzerine ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek kapağını kapatın ve pişmeye bırakın. Başka bir tavanın içerisinde zeytinyağını kızdırın. Sırasıyla bütün deniz ürünlerini ekleyerek yüksek ateşte tek tek soteleyin. Ardından deniz ürünlerini pilav tenceresine alın. Üzerine kalan sebze suyu ve bezelyeleri ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Deniz mahsullü paellayı, ince kıyılmış maydanoz ve nane yapraklarıyla beraber servis edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum