TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'de bu defa Paella yemeği için yarışıldı. Bir İspanyol lezzeti olarak bilinen ve İspanya'nın ulusal yemeği olan Paella tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Peki Paella tarifi ve malzemeleri neler?

Paella nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye'de yapılan Paella tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

İspanya'nın ulusal yemeği olarak bilinen Paella yemeğinde tavuk, pirinç, sebze ve safran kullanılmaktadır.

Paella malzemeleri neler? 5 diş sarımsak 2 soğan 5 yemek kaşığı zeytinyağı 2 adet domates Karabiber 4 karides (200 gram jumbo) 200 g kalamar 12 kabuklu midye (200 gram) 1 su bardağı bezelye Maydanoz 3 adet baby ahtapot 1.5 su bardağı kısa taneli beyaz pirinç 1/2 tatlı kaşığı safran 1 çay bardağı kırmızı şarap (isteğe göre) 3 su bardağı sıcak tavuk suyu (veya sebze suyu) Tuz

Paella tarifi... Öncelikle kuru soğanları küçük küçük yemeklik doğrayın. Ardından sarımsakları ezdikten sonra ince ince kıyın. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp biçiminde doğrayın. Bütün deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde temizledikten sonra bol su ile durulayın. Yıkamış olduğunuz deniz ürünlerini kağıt havlu ile kurulayın. Tavuk ya da sebze suyunu tencereye alarak kısık ateşte pişirmeye başlayın. Daha sonra geniş tabanlı bir tavaya zeytinyağını alarak kızdırın.