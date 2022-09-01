YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

01.09.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak ikinci "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri taşıyan ikinci "İyilik Treni" Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderildi.

Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak ikinci "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İyilik Treni, dualarla Pakistan'a uğurlandı.

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

- Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak ikinci "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Pakistan afad ankara garı sel felaketi

Ankara Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:09
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:51
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Petrol devinin başkanının şüpheli ölümü şaşırttı!

Petrol devinin başkanının şüpheli ölümü şaşırttı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.