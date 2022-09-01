Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri taşıyan ikinci "İyilik Treni" Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderildi.
Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak ikinci "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.
Törene AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
İyilik Treni, dualarla Pakistan'a uğurlandı.
- Çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 394 bin ton insani yardımla Pakistan halkının yaralarını saracak ikinci "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi
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