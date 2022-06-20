DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 10 bin 516 öğrenci, mezun olmanın sevincini yaşadı.
Üniversitenin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni, yerleşkedeki spor salonunda düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, törende yaptığı konuşmada, kentte öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösterdiklerini belirterek, öğrencilere hayatlarının bundan sonraki kısmında başarılar diledi.
Törende, bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere mezuniyet belgesi ve hediyeleri protokol üyelerince verildi.
Daha sonra mezun öğrenciler keplerini havaya attı. Üniversitedeki mezuniyet etkinlikleri, perşembe gününe kadar sürecek.
Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı.
Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı
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