Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, törende yaptığı konuşmada, kentte öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösterdiklerini belirterek, öğrencilere hayatlarının bundan sonraki kısmında başarılar diledi.

Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

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