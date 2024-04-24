Panathianikos AEK'ya 3-0 mağlup oldu! Samet Akaydın maça damga vurdu... Yaptığı hatayla Fatih Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Yunanistan Süper Ligi şampiyonluk turu maçında AEK Atina sahasında Fatih Terim yönetimindeki Panathianikos'u konuk etti. Mücadele AEK'nın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Şampiyonluk etabında Pana'nın 1 puan önünde lider durumda olan AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson'un golüyle 1-0 öne geçerken, 38. dakikada Samet Akaydın'dan beklenmedik bir hata geldi.
Kalecisine geri pası kısa düşen milli oyuncunun topunda araya giren ve kaleci Dragowski'yle karşı karşıya kalan Ezequiel Ponce fileleri sarstı ve skoru 2-0'a getirdi.
Bu top kaybı sonrası teknik direktör Fatih Terim kenarda adeta çılgına döndü.
Samet Akaydın yenilen bu golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.