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  4. Panathianikos AEK'ya 3-0 mağlup oldu! Samet Akaydın maça damga vurdu... Yaptığı hatayla Fatih Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Panathianikos AEK'ya 3-0 mağlup oldu! Samet Akaydın maça damga vurdu... Yaptığı hatayla Fatih Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2024 22:29
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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu 7. hafta karşılaşmasında Panathinaikos deplasmanda AEK ile karşı karşıya geldi. Mücaedel AEK'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, mücadelenin ilk yarısında Samet Akaydın beklenmedik bir hataya imza atarak maça adeta damga vurdu. İşte detaylar...

Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
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Yunanistan Süper Ligi şampiyonluk turu maçında AEK Atina sahasında Fatih Terim yönetimindeki Panathianikos'u konuk etti. Mücadele AEK'nın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

BEKLENMEDİK HATA

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Şampiyonluk etabında Pana'nın 1 puan önünde lider durumda olan AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson'un golüyle 1-0 öne geçerken, 38. dakikada Samet Akaydın'dan beklenmedik bir hata geldi.

Kalecisine geri pası kısa düşen milli oyuncunun topunda araya giren ve kaleci Dragowski'yle karşı karşıya kalan Ezequiel Ponce fileleri sarstı ve skoru 2-0'a getirdi.

TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

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Bu top kaybı sonrası teknik direktör Fatih Terim kenarda adeta çılgına döndü.

Samet Akaydın yenilen bu golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

İŞTE O ANLAR...
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