Panathinaikos ile çıktığı 5'nci maçında ilk yenilgisini tattı! Terim PAOK'un attığı gol sonrası çılgına döndü, sahaya polis ekipleri girdi

Yunanistan Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK'a konuk oldu. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, maçta zaman zaman gerginlik katsayısı hayli yükseldi.

BAKASETAS'IN GOLÜ YETMEDİ

PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Panathinaikos, 51. dakikada Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakalarken 56. dakikada Despodov, PAOK'u tekrar öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca PAOK, Panathinaikos'u 2-1 yendi.

TERİM İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Fatih Terim Panathinaikos'un başındaki ilk mağlubiyetini almış oldu.

SAMET AKAYDIN KULÜBEDE TAMAMLADI

Konuk ekip Panathinaikos'ta top koşturan tanıdık isimler Willian Arao ve Anastasios Bakasetas maça 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldılar. Samet Akaydın ise yedek başladığı maçta şans bulamadı.

TERİM ÇILDIRDI, POLİS SAHAYA GİRDİ

Mücadele ilk yarının sonlarına gelinirken ev sahibi PAOK'un bulduğu gol sonrası tansiyon bir anda yükseldi. İki takım hocası olan Fatih Terim ile Razvan Lucescu tartışma yaşadı. Yaşanan gerginliği sahaya giren polisler yatıştırdı.

NECATİ ATEŞ SARI KART GÖRDÜ

Yaşanan olaylar sonrası Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş ile PAOK yardımcı antrenörü sarı kart gördü.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler TV 8.5'tan alınmıştır)

