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  4. Panathinaikos ile çıktığı 5'nci maçında ilk yenilgisini tattı! Terim PAOK'un attığı gol sonrası çılgına döndü, sahaya polis ekipleri girdi

Panathinaikos ile çıktığı 5'nci maçında ilk yenilgisini tattı! Terim PAOK'un attığı gol sonrası çılgına döndü, sahaya polis ekipleri girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 00:07 | Son Güncelleme:
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Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçerek yeşil sahalara dönen Fatih Terim, takımın başında PAOK'a karşı çıktığı maçta ilk mağlubiyetini tattı. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde sinirler oldukça gerilirken Fatih Terim adeta çılgına döndü. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olayların yatışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. İşte detaylar...

Yunanistan Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK'a konuk oldu. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, maçta zaman zaman gerginlik katsayısı hayli yükseldi.

BAKASETAS'IN GOLÜ YETMEDİ

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PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Panathinaikos, 51. dakikada Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakalarken 56. dakikada Despodov, PAOK'u tekrar öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca PAOK, Panathinaikos'u 2-1 yendi.

TERİM İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

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Bu sonucun ardından Fatih Terim Panathinaikos'un başındaki ilk mağlubiyetini almış oldu.

SAMET AKAYDIN KULÜBEDE TAMAMLADI

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Konuk ekip Panathinaikos'ta top koşturan tanıdık isimler Willian Arao ve Anastasios Bakasetas maça 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldılar. Samet Akaydın ise yedek başladığı maçta şans bulamadı.

TERİM ÇILDIRDI, POLİS SAHAYA GİRDİ

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Mücadele ilk yarının sonlarına gelinirken ev sahibi PAOK'un bulduğu gol sonrası tansiyon bir anda yükseldi. İki takım hocası olan Fatih Terim ile Razvan Lucescu tartışma yaşadı. Yaşanan gerginliği sahaya giren polisler yatıştırdı.

NECATİ ATEŞ SARI KART GÖRDÜ

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Yaşanan olaylar sonrası Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş ile PAOK yardımcı antrenörü sarı kart gördü.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler TV 8.5'tan alınmıştır)

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