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  4. Panathinaikos'un yeni patronu Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor! Taraftarları üzecek hamle...

Panathinaikos'un yeni patronu Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor! Taraftarları üzecek hamle...

26.12.2023 16:06 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde Yunan devi Panathinaikos ile anlaşması güne bomba gibi düştü. Panathinaikos, Yunan liginde zirvede yer alıyor. Yeşil beyazlı ekip 13 senedir şampiyon olamıyor. Devre arası transfer dönemi için kollayı sıvayan Panathinaikos, ilk transferini Süper Lig'den yapacak!

Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra uzun süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim, Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adam yarın Atina'ya uçacak ve yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra idmana çıkacak. Fatih Terim'in ilk transferini de Türkiye'den yapması bekleniyor.

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Gazeteci Mustafa Göksel'in aktardığı bilgiye göre Fatih Terim'i takımın başına getiren Panathinaikos, ilk transferini Süper Lig'den yapacak!

Bilindiği gibi devre arası transfer dönemi kısa süre içerisinde başlayacak.

Panathinaikos kadrosunda eski Fenerahçeli Willian Arao, Tonny Vilhena, Zeca, Bernard, Anraz Sporar gibi önemli isimler yer alıyor.

SON KARAR TERİM'İN

SON KARAR TERİM'İN

Panathinaikos takımının uzun süredir Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas ile görüştüğü iki tarafın anlaşma noktasına geldiği son kararı Fatih Terim'in vereceği ifade edildi.

O DA SICAK BAKIYOR

O DA SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi 2024 Haziran'da sona erecek. Yunanistan milli takımının da kaptanlığını yapan Bakasetas'ın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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