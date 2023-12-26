Panathinaikos'un yeni patronu Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor! Taraftarları üzecek hamle...

Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra uzun süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim, Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adam yarın Atina'ya uçacak ve yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra idmana çıkacak. Fatih Terim'in ilk transferini de Türkiye'den yapması bekleniyor.

