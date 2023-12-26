Panathinaikos'un yeni patronu Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor! Taraftarları üzecek hamle...

Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra uzun süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim, Yunanistan'ın köklü takımlarından Panathinaikos ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adam yarın Atina'ya uçacak ve yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra idmana çıkacak. Fatih Terim'in ilk transferini de Türkiye'den yapması bekleniyor.
Gazeteci Mustafa Göksel'in aktardığı bilgiye göre Fatih Terim'i takımın başına getiren Panathinaikos, ilk transferini Süper Lig'den yapacak!
Bilindiği gibi devre arası transfer dönemi kısa süre içerisinde başlayacak.
Panathinaikos kadrosunda eski Fenerahçeli Willian Arao, Tonny Vilhena, Zeca, Bernard, Anraz Sporar gibi önemli isimler yer alıyor.
Panathinaikos takımının uzun süredir Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas ile görüştüğü iki tarafın anlaşma noktasına geldiği son kararı Fatih Terim'in vereceği ifade edildi.
30 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi 2024 Haziran'da sona erecek. Yunanistan milli takımının da kaptanlığını yapan Bakasetas'ın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.